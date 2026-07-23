Hollywood-Star macht Urlaub in Tirol: „Wir sind aufgeregt, es ist so schön hier“

Going – Sie ist wieder da. In Tirol. Genauer gesagt in Going. Hollywood-Star Jessica Alba genießt zurzeit ihren Urlaub am Wilden Kaiser. Gemeinsam mit einer Freundin weilt sie – wie könnte es anders sein – im Promi-Hotspot Stanglwirt, verriet sie auf Instagram. Dort soll die 45-Jährige als Stammgästin regelmäßig einchecken.

Geplant sei ein Wellness-Urlaub gewesen. Schlussendlich sei es jedoch ein „Fitness- und Abenteuer-Retreat mit vollem Programm“ geworden, scherzt die US-Amerikanerin. Alba gibt etwa Einblicke in eine Fahrradtour am Wilden Kaiser. „Wir sind aufgeregt“, verriet sie zu Beginn. Gemeinsam mit ihrer Freundin und einem Guide ging es dann zur Tannbichlkapelle und weiter zu einer Hütte. „Wir haben überlebt“, lacht die Schauspielerin am Ziel angekommen. „Aber es ist so schön.“ Weiter ging es dann zu einer Tennis-Session in der hoteleigenen Halle. Ein bisschen Wellness-Urlaub gab‘s dann aber trotzdem noch – mit einer winkenden Jessica Alba im Pool.