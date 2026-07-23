Kunstprojekt in den Tuxer Alpen
Was macht die Klimakrise mit unserer Seele? Ein Denkmal für den schwindenden Schnee
Esther Strauß‘ „Denkmal für den Schnee“ beklagt auf etwa 2700 Metern einen Verlust, noch bevor dieser vollends eingetreten ist.
© Vurore
Auf fast 2700 Metern Höhe hat die Tiroler Künstlerin Esther Strauß eine außergewöhnliche Installation geschaffen: Das „Denkmal für Schnee“ lädt Wandernde dazu ein, dem Verlust des Winters nicht nur wissenschaftlich, sondern auch emotional nachzuspüren.
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