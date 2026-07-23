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Barocke Klänge, zünftige Feste und Innsbruck feiert die Pride: Das ist los in Tirol
Musikalische Meisterstücke und miteinander feiern: egal ob bei den Festwochen der alten Musik oder der großen Pride-Parade am Samstag. Das Wochenende wird jedenfalls festlich.
© Böhm, Falk
Tirol steht ein abwechslungsreiches Wochenende bevor: Während in Innsbruck die Vielfalt gefeiert wird und barocke Klänge ertönen, steht das Land im Zeichen der Blasmusik und vieler Dorffeste. Vom Kulturbegeisterten bis zum Partygänger – am Wochenende tischt das Land wieder einiges auf.
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