56-jährige Frau kam bei Wohnungsbrand in Axams ums Leben

Ein Wohnungsbrand hat am Dienstagnachmittag in Axams ein Todesopfer gefordert. Passanten bemerkten Rauch, der aus einer Wohnung drang, und schlugen Alarm. Für eine 56-jährige Österreicherin kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Axams – Ein tödlicher Brand hat sich am Dienstagnachmittag in Axams ereignet. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, bemerkten Passanten gegen 15.30 Uhr Rauch, der aus den Fenstern einer Wohnung austrat.

Als die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Axams am Einsatzort eintrafen, war der Brand bereits von selbst erloschen. Ein aktives Eingreifen zur Brandbekämpfung war für die Feuerwehrleute daher nicht mehr erforderlich.

Kein Hinweis auf Fremdverschulden

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte eine leblose Frau. Der ebenfalls herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Bewohnerin feststellen. Weitere Personen befanden sich zum Unglückszeitpunkt nicht in der Wohnung.