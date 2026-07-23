Alternative zur Spritze: Abnehmpille bekam Zulassung der EU-Kommission

Der Wirkstoff Semaglutid konnte bisher über sogenannte Abnehmspritzen verabreicht werden, nun soll er erstmals in Tablettenform in die Apotheken kommen. Die Abnehmpille richtet sich an Erwachsene mit Adipositas oder Übergewicht und einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung.

Brüssel, Wien – Die EU-Kommission hat Mitte Juli grünes Licht für eine neue Abnehmpille auf dem europäischen Markt gegeben. Der Wirkstoff Semaglutid konnte bisher über sogenannte Abnehmspritzen verabreicht werden, nun soll er erstmals in Tablettenform in die Apotheken kommen. Das Medikament ist verschreibungspflichtig und muss ärztlich begleitet werden. Wann genau es in Österreich verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Am 15. Juli wurde mit der Pille des Herstellers Novo Nordisk das erste orale GLP-1-Medikament zur Gewichtsreduktion bei Adipositas und Übergewicht von der EU-Kommission zugelassen. Der Wirkstoff Semaglutid imitiert die Wirkung des körpereigenen Hormons GLP-1 und reguliert so den Blutzucker. Das hat zur Folge, dass man schneller satt ist und weniger Hunger hat. Studien zur neu zugelassenen Pille zeigen eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von 17 Prozent, teilte der Hersteller auf APA-Anfrage mit. Mit der Pille stehe Menschen mit Adipositas oder Übergewicht und gewichtsbedingten Begleiterkrankungen nun zum ersten Mal ein GLP-1-basiertes Medikament in Tablettenform zur Verfügung, hieß es weiter.

Die Pille ist den Angaben zufolge eine Therapieoption, die keine Wechselwirkungen mit häufig verwendeten Medikamenten wie Blutdrucksenkern, Antibiotika oder oralen Verhütungsmitteln hat. Sie ist einmal täglich mit einem Schluck Wasser vor dem Frühstück einzunehmen. Mit der Abnehmpille ist eine medizinische Adipositastherapie auch für Menschen verfügbar, bei denen eine Injektionstherapie nicht möglich oder gewünscht ist.

Therapie muss ärztlich begleitet werden

Die neue Pille wurde von der EU-Kommission für Erwachsene mit Adipositas oder Übergewicht und einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung zugelassen, in Ergänzung zu einer kalorienreduzierten Diät und erhöhter körperlicher Aktivität. Die Pille ist verschreibungspflichtig und eine Therapie muss ärztlich begleitet werden.

Mit der EU-weiten Zulassung startet das Pharmaunternehmen Novo Nordisk nun mit der schrittweisen Einführung der Pille in EU-Ländern. Es werde daran gearbeitet, die Pille auch in Österreich auf den Markt zu bringen, hieß es vom Hersteller. Ein genauer Zeitpunkt konnte jedoch noch nicht genannt werden.

Die EU-weite Zulassung der Abnehmpille ist jedenfalls die fünfte Zulassung weltweit nach den USA, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. EU-weit sind keine nationalen Zulassungen mehr notwendig, die Zulassung durch die Europäische Kommission gilt für sämtliche EU-Länder und damit auch für Österreich. (APA)