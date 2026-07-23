12 Millionen Euro – und keiner holt sie ab: Wo ist der Gewinner des großen Lotto-Jackpots?

Der allererste Achtfach-Jackpot in der Geschichte von „Lotto 6 aus 45“ ist seit Sonntag geknackt – doch vom frischgebackenen Multi-Millionär fehlt weiterhin jede Spur. Der Glückspilz, der sich den Solo-Gewinn von rund zwölf Millionen Euro gesichert hat, hat sich bislang nicht bei den Österreichischen Lotterien gemeldet.

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Fest steht lediglich, dass der geldbringende Quick-Tipp in einer Annahmestelle in der Steiermark abgegeben wurde.

Keine Eile oder pure Nervosität?

In der Lotterie-Zentrale in Wien bleibt man vorerst gelassen. Dass sich Großgewinner nicht unmittelbar am Tag nach der Ziehung melden, sei keine Seltenheit. Viele Betroffene müssen den plötzlichen Geldregen emotional erst verarbeiten oder holen sich vorab rechtlichen sowie finanziellen Rat ein, bevor sie den entscheidenden Schein einlösen.