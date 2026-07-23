Life Radio weiterhin klare Nr. 1 unter den Tiroler Privatradios

Innsbruck – Die Ergebnisse des aktuellen Radiotests bestätigen einmal mehr die starke Position von Life Radio am Tiroler Radiomarkt. Besonders erfreulich sind die Entwicklung der Tagesreichweite und des Marktanteils von Montag bis Sonntag in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen: Die Tagesreichweite konnte im Vergleich zum Vorjahr von 18,3 auf 20,4 Prozent gesteigert werden. Damit ist Life Radio die klare Nummer 1 unter den Tiroler Privatradios.

Die große Treue der Hörerinnen und Hörer spiegelt sich auch in den Marktanteilen wider: Mit 13 Prozent Marktanteil bleibt Life Radio das Privatradio, das in Tirol am längsten gehört wird. Der Abstand zu den Mitbewerbern ist deutlich: Kronehit erreicht 10 Prozent, Radio U1 und Radio 88.6 kommen jeweils auf 6 Prozent.

Reichweiten-Plus bei 14- bis 49-Jährigen

Die Life-Radio-Geschäftsführer Gerald Pirchl, Christian Hanti und Klaus Valentini sehen darin einen klaren Vertrauensbeweis der Tirolerinnen und Tiroler: „Wir freuen uns riesig, dass Life Radio erneut der reichweitenstärkste Tiroler Privatradiosender ist. Besonders stolz macht uns das Reichweiten-Plus von mehr als 11 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen (Mo-So) gegenüber dem Vorjahr. Und das in einem Markt, der alles andere als einfach ist.

Solche Reichweiten entstehen nicht zufällig. Sie sind das Ergebnis der täglichen Arbeit eines Teams, das mit Leidenschaft, Kreativität und Nähe zu den Menschen Radio macht. Unser Ziel ist es, Inhalte zu bieten, die relevant sind, gute Unterhaltung zu liefern und als verlässlicher Begleiter im Alltag wahrgenommen zu werden. Tirols Privatsender Nummer 1 zu sein, erfüllt uns mit Stolz und spornt uns zugleich an, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“

Christian Hanti (Programm), Klaus Valentini (Verkauf) und Gerald Pirchl (Gesamtleitung, v.l) bilden das operative Management. © Franz Oss Photography

Moser-Holding-CEO Silvia Lieb gratuliert zum neuerlichen Erfolg:

„Life Radio hat sich als feste Größe in der Tiroler Medienlandschaft etabliert und zählt mittlerweile zu den erfolgreichsten Medienmarken Tirols. Das Erfolgsgeheimnis liegt in der Verbindung aus regionaler Nähe, Unterhaltung und relevanten Informationen, präsentiert von starken Tiroler Persönlichkeiten an den Mikros. Genau diese Mischung wird vom Publikum geschätzt. Das Ergebnis unterstreicht die hervorragende Arbeit des gesamten Teams, dem ich heute sehr herzlich zum Erfolg gratuliere.“

Radio bleibt beliebtes Medium