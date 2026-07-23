Das letzte Puzzleteil

Die Katze ist aus dem Sack: EC Kitzbühel präsentierte schwedisches Trainer-Duo

Der schwedische Headcoach Patrick Wener schließt sich dem EC Kitzbühel an.
© IMAGO/Eibner-Pressefoto/Laura Roemer
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

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