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Das letzte Puzzleteil
Die Katze ist aus dem Sack: EC Kitzbühel präsentierte schwedisches Trainer-Duo
Der schwedische Headcoach Patrick Wener schließt sich dem EC Kitzbühel an.
© IMAGO/Eibner-Pressefoto/Laura Roemer
Von Daniel Lenninger
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