Von Alpach ans Lido

Tiroler Film „Eklipse“ feiert Weltpremiere beim Festival in Venedig

Moritz Hohlrieder und Finley Brown in Manuel Wetschers „Eklipse“. Der Film soll noch in diesem Jahr auch in Österreichs Kinos zu sehen sein.
© EutopiaFilm, AlbolinaFilm
Joachim Leitner

Von Joachim Leitner

Der erste Kinospielfilm des Tiroler Regisseurs Manuel Wetscher wurde als einziger österreichischer Beitrag zu den Filmfestspielen von Venedig eingeladen. Am Lido werden auch George Clooney, Robert Pattinson, Penélope Cruz und Javier Bardem erwartet.

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