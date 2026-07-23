Von Alpach ans Lido
Tiroler Film „Eklipse“ feiert Weltpremiere beim Festival in Venedig
Moritz Hohlrieder und Finley Brown in Manuel Wetschers „Eklipse“. Der Film soll noch in diesem Jahr auch in Österreichs Kinos zu sehen sein.
© EutopiaFilm, AlbolinaFilm
Der erste Kinospielfilm des Tiroler Regisseurs Manuel Wetscher wurde als einziger österreichischer Beitrag zu den Filmfestspielen von Venedig eingeladen. Am Lido werden auch George Clooney, Robert Pattinson, Penélope Cruz und Javier Bardem erwartet.
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