Erstes Halbfinale steht fest: Halys und Hanfmann spielen in Kitzbühel um ein Finalticket

Der Franzose Quentin Halys und der Deutsche Yannick Hanfmann spielen am Freitag beim Generali Open der Tennis-Profis in Kitzbühel um ein Finalticket. Im Duell jeweils von Ungesetzten setzten sich am Donnerstag bei diesem ATP250-Sandplatz-Event im Viertelfinale beide gegen Argentinier durch - Halys gegen Mariano Navone 7:5, 6:3 und Hanfmann gegen 2023-Titelträger Sebastian Baez 6:3, 6:1. Hanfmann war 2020 im Kitz-Finale sowie 2022 und 2024 im Semifinale gestanden.

In weiterer Folge setzte sich mit Jurij-Rodionov-Bezwinger Tomas Etcheverry (Nr. 4) ein weiterer Argentinier gegen den Peruaner Ignacio Buse (5) mit 6:2, 7:5 durch. Der Südamerikaner trifft auf den topgesetzten Kasachen Alexander Bublik, der sich gegen Ofner-Bezwinger Alex Molcan mit 6:3, 6:2 durchsetzte.