Die Sillianer Rot-Kreuz-Jugend holte sich den Bundessieg
Großer Erfolg für das Jugendrotkreuz Tirol: Beim Bundesbewerb sicherten sich die Jugendgruppen aus Sillian den ersten und zweiten Platz in der Altersklasse Jugend II. Gegen 30 Teams aus ganz Österreich bewiesen die Jugendlichen Nervenstärke und ihr Können in Erster Hilfe, Teamarbeit und sozialem Wissen.
Salzburg – Die Konkurrenz war stark, der Siegeswille auch – und damit sicherten sich die Rotkreuz-Jugendgruppen aus Sillian beim Jugendrotkreuz-Bundesbewerb am 18. Juli 2026 in Salzburg einen beeindruckenden Doppelsieg. 30 Teams in der Altersklasse Jugend II (14-17 Jahre) aus ganz Österreich waren am Start. Das Team Sillian 2 holte mit 1.775 Punkten den Bundessieg, knapp gefolgt von Sillian 1 mit 1.759 Punkten.
Bereits beim Tiroler Jugendrotkreuz-Landesbewerb 2025 in Seefeld sowie beim Bezirksbewerb in Osttirol 2026 belegten die Teams aus Sillian die Stockerlplätze. Mit dem Bundesbewerbssieg krönen die Jugendlichen nun ihre erfolgreiche Bewerbssaison. Aktuell engagieren sich rund 450 Kinder und Jugendliche in einer der 37 Rotkreuz-Jugendgruppen in Tirol.
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