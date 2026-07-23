Die Sillianer Rot-Kreuz-Jugend holte sich den Bundessieg

Großer Erfolg für das Jugendrotkreuz Tirol: Beim Bundesbewerb sicherten sich die Jugendgruppen aus Sillian den ersten und zweiten Platz in der Altersklasse Jugend II. Gegen 30 Teams aus ganz Österreich bewiesen die Jugendlichen Nervenstärke und ihr Können in Erster Hilfe, Teamarbeit und sozialem Wissen.

Salzburg – Die Konkurrenz war stark, der Siegeswille auch – und damit sicherten sich die Rotkreuz-Jugendgruppen aus Sillian beim Jugendrotkreuz-Bundesbewerb am 18. Juli 2026 in Salzburg einen beeindruckenden Doppelsieg. 30 Teams in der Altersklasse Jugend II (14-17 Jahre) aus ganz Österreich waren am Start. Das Team Sillian 2 holte mit 1.775 Punkten den Bundessieg, knapp gefolgt von Sillian 1 mit 1.759 Punkten.

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