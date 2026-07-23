Ecuadorianer Carapaz gewann 18. Etappe, Pogacar-Team angeschlagen

Richard Carapaz hat bei der Tour de France die Bergetappe hinauf nach Orcieres-Merlette für sich entschieden. Der Radprofi aus Ecuador setzte sich am Donnerstag kurz vor dem Ziel aus einer Spitzengruppe ab. 45 Sekunden hinter Carapaz kam der Schweizer Mauro Schmid über die Ziellinie. Einen Tag vor dem ersten Anstieg nach Alpe d'Huez hielt sich die Gruppe um Leader Tadej Pogacar zurück. Der Slowene führt weiter mit komfortablen 4:32 Minuten auf den Belgier Remco Evenepoel.

In Pogacars UAE-Team gab es einige gesundheitlich angeschlagene Kollegen. Brandon McNulty musste auf der 18. Etappe gar entkräftet aufgeben. Felix Großschartner kam nach 185,2 Kilometern als 32. mit knapp neun Minuten Rückstand im Ziel an. Der Oberösterreicher liegt in der Gesamtwertung nun auf dem 30. Platz. Red Bulls Evenepoel ist wohl der einzige noch verbliebene Kandidat, der Pogacar den fünften Tour-Sieg abspenstig machen kann.

Mythos Alpe d'Huez wartet

Am Freitag folgt erstmals seit vier Jahren bei der Tour wieder der legendäre Anstieg nach Alpe d'Huez. Ein Etappensieg hat für jeden Fahrer einen besonderen Stellenwert. Da Pogacar dieser Erfolg noch fehlt, gilt der Mann in Gelb als Favorit auf den Tagessieg in den legendären 21 Kehren. Über 127,9 Kilometer geht es von Gap in den Wintersportort.