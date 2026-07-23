Weitere Abbuchung blockiert
SMS-Abzocke mit Parkgebühr: Tirolerin um mehr als 100 Euro betrogen
Mit einer SMS-Masche haben Betrüger am Donnerstagvormittag eine 46-jährige Österreicherin abgezockt. Die Täter täuschten die Frau mit einer angeblichen Zahlungsaufforderung für eine Park-App.
Am Donnerstag gegen 10.3 Uhr erhielt eine 46-Jährige eine Kurznachricht auf ihr Mobiltelefon. In der wurde behauptet, dass noch eine Parkgebühr offen sei. Die Frau folgte den Anweisungen und gab schließlich eine Überweisung frei.
Statt des geringen Parktarifs wurden dabei jedoch mehr als 100 Euro auf ein ausländisches Konto transferiert. Weiter Abbuchungsversuche konnten durch die Bank blockiert werden. (TT.com)