SMS-Abzocke mit Parkgebühr: Tirolerin um mehr als 100 Euro betrogen

Mit einer SMS-Masche haben Betrüger am Donnerstagvormittag eine 46-jährige Österreicherin abgezockt. Die Täter täuschten die Frau mit einer angeblichen Zahlungsaufforderung für eine Park-App.

Am Donnerstag gegen 10.3 Uhr erhielt eine 46-Jährige eine Kurznachricht auf ihr Mobiltelefon. In der wurde behauptet, dass noch eine Parkgebühr offen sei. Die Frau folgte den Anweisungen und gab schließlich eine Überweisung frei.