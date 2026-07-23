Messerangriff in Regensburg: 20-Jähriger tötete einen Mann

Bei einem Messerangriff in einer Bankfiliale in Regensburg ist ein Mann ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Regensburg – Nach einer tödlichen Messerattacke in einer Bank in Regensburg in Deutschland am Donnerstag ist der mutmaßliche Angreifer in dem Gebäude festgenommen worden. Der Verdächtige habe sich zunächst mit weiteren Menschen im Gebäude befunden, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Spezialkräfte rückten an und brachten zwei Menschen aus dem Gebäude, der Bereich um die Filiale wurde weiträumig abgesperrt.

Zwischenzeitlich war auch eine Geiselnahme befürchtet worden. Ermittelt werde inzwischen aber wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls, sagte die Polizeisprecherin.

Nachdem die Einsatzkräfte zunächst nur Blickkontakt zu dem Opfer der Messerattacke hatten, konnte der Mann später von Rettungskräften erstversorgt werden. Der Verletzte sei noch in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es vonseiten der Polizei. Wenig später teilte die Polizei mit, dass das Opfer im Krankenhaus gestorben ist.

Polizei geht von Einzeltäter aus

„Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann. Wir gehen aktuell von einem Einzeltäter aus“, sagte die Polizeisprecherin. Es handelt sich um einen 20-jährigen Deutschen. Er blieb bei dem Zugriff durch Spezialkräfte der Polizei unverletzt, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte.

Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Neben einem Hubschrauber wurde auch das Spezialeinsatzkommando alarmiert.