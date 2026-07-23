Konkursverfahren beantragt: Drei weitere Unternehmen der Signa-Gruppe insolvent

Wien – Drei weitere Unternehmen aus der Signa Gruppe haben am Donnerstag am Wiener Handelsgericht ein Konkursverfahren beantragt, berichtete der Gläubigerschutzverband Creditreform. Es handelt sich dabei um Gesellschaften rund um die nach Plänen von Otto Wagner errichtete Immobilie „Postsparkasse“ am Georg-Coch-Platz 2 im ersten Wiener Bezirk. Im Detail sind es die Georg-Coch-Platz Management GmbH, die GCP ZwiCo 2025 GmbH sowie die Georg-Coch-Platz Inter GmbH & Co KG.

Bei der Georg-Coch-Platz Management handelt es sich um ein Tochterunternehmen der Signa Prime Capital Invest, über die bereits im Juni dieses Jahres ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Der Georg-Coch-Platz Management GmbH gehört die GCP ZwiCo 2025 GmbH. Darüber hinaus ist sie unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Georg-Coch-Platz Inter GmbH & Co KG sowie der bereits insolventen Georg-Coch-Platz Immobilien GmbH & GmbH OG.