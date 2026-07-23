Zum 15. Mal
Trainingslager Werder Bremen: In Zell sagt man laut „Moin“ statt leise „Servus“
Nach dem Pressegespräch sprachen sie zu den Werder-Fans beim Kaiserschmarrn-Fest: Peter Niemeyer (Leiter Profifußball SV Werder Bremen), Clemens Fritz (Geschäftsführer Fußball SV Werder Bremen), Klaus Filbry (Vorsitzender Geschäftsführung SV Werder Bremen).
© Dähling
Grün-Weiß präsentiert sich diese Woche Zell am Ziller. Mit 3000 mitgereisten Fans absolvieren die Kicker von Werder Bremen dort ihr Trainingslager. „Das ist, wie nach Hause zu kommen“, sagt Geschäftsführer Clemens Fritz.
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