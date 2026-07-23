Ermittlungen laufen
52-Jährige mit falschem Job-Versprechen um Tausende Euro betrogen
Eine 52-jährige Österreicherin wurde in den vergangenen Tagen Opfer eines Betrugs. Ein bisher unbekannter Täter täuschte die Frau durch eine Werbeanzeige über eine vermeintliche Verdienstmöglichkeit. In weiterer Folge wurde die 52-Jährige über einen Messengerdienst kontaktiert, wobei ihr Provisionen für die Erledigung einfacher digitaler Tätigkeiten in Aussicht gestellt wurden.
Im Glauben, dadurch höherwertige Aufträge freizuschalten, wurde die Frau zu mehreren Überweisungen auf ausländische Konten verleitet. Sie überwies in der Folge in Summe einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Eine Auszahlung der versprochenen Provisionen oder eine Rückzahlung des investierten Betrages erfolgten nicht. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)