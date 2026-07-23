52-Jährige mit falschem Job-Versprechen um Tausende Euro betrogen

Eine 52-jährige Österreicherin wurde in den vergangenen Tagen Opfer eines Betrugs. Ein bisher unbekannter Täter täuschte die Frau durch eine Werbeanzeige über eine vermeintliche Verdienstmöglichkeit. In weiterer Folge wurde die 52-Jährige über einen Messengerdienst kontaktiert, wobei ihr Provisionen für die Erledigung einfacher digitaler Tätigkeiten in Aussicht gestellt wurden.