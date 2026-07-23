Krypto-Falle und Bank-Anruf: Betrüger erbeuteten Tausende Euro in Tirol

In den vergangenen Tagen und Wochen wurden erneut zwei Frauen Opfer von Betrügern und erlitten dabei einen finanziellen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die unbekannten Täter gingen mit unterschiedlichen Maschen vor.

Im Zeitraum vom 1. April bis zum 20. Juli 2026 wurde eine 37-jährige Österreicherin durch eine unbekannte Täterschaft auf einer Online-Tradingplattform zu Investitionen in Kryptowährungen verleitet. Durch anfängliche Scheingewinne wurde die Frau zu höheren Einzahlungen animiert.

Als sie ihren vermeintlichen Gewinn im sechsstelligen Bereich einfordern wollte, wurde sie von einer angeblichen Beraterin zur Zahlung einer fünfstelligen Steuersumme gedrängt. Nachdem die Frau den Betrag überwiesen hatte, kam es zu einer weiteren Geldforderung, woraufhin sie den Betrug erkannte. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Anruf von vermeintlichem Bankberater