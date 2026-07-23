Trump will Iran für Schäden an Schiffen zahlen lassen

Inmitten des Streits um die Straße von Hormuz will US-Präsident Donald Trump den Iran für "alle Schäden an Schiffen" und Frachtgut zur Rechenschaft ziehen. Jegliche Schäden dieser Art würden ab sofort mit iranischem Geld beglichen, das von den USA kontrolliert werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi warnte auf der Plattform X vor einem "brandgefährlichen Präzedenzfall".

Araqchi warnte auch andere Länder. Wer solche Gelder feiere oder davon profitiere, solle bedenken: "Sobald Regierungen die Beschlagnahmung zur Normalität machen, sind die Vermögenswerte von niemandem mehr sicher. Das daraus resultierende Chaos wird weder schön noch friedlich sein", schrieb er.

Wie Trump sein angekündigtes Vorgehen rechtlich begründen und umsetzen will, ist unklar. Der US-Präsident selbst sprach von einer "fairen und gerechten Vorgehensweise", selbst wenn die Entschädigungen erheblich sein könnten.