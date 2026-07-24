Neue US-Angriffe auf den Iran

Nach Beendigung der jüngsten US-Angriffswelle auf den Iran am frühen Morgen hat das für die Region zuständige US-Kommando CENTCOM auf der Onlineplattform X wieder Angriffe der USA gemeldet. Es seien erneut Kommandozentralen, Drohnenlager und Küstenüberwachungsanlagen ins Visier genommen worden. Dabei starben im Südwesten des Iran nach Behördenangaben mindestens vier Menschen, fünf weitere Menschen seien verletzt worden.

Dies meldete der stellvertretende Gouverneur der Provinz Khuzestan, Valiollah Hayati, nach Angaben der Nachrichtenagentur IRNA. Hayati sprach von einem "Raketenangriff des terroristischen US-Feindes auf Gebiete rund um die Stadt Ahvaz". Es ist die 13. Nacht in Folge, in der die USA die Islamische Republik angriffen.

Iranische Medien hatten schon zuvor US-Angriffe auf Gebiete um Ahvaz gemeldet, etwa auf die iranischen Städte Andimeshk und Omidiyeh. Auch aus dem Bereich der Insel Qeshm in der Straße von Hormuz, sowie bei der Großstadt Bandar Abbas gebe es Berichte über Explosionen. Dies berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf amtliche Angaben. Laut dem Portal "Nur News", das dem Sicherheitsrat der Islamischen Republik nahesteht, war die iranische Flugabwehr auch in der Hauptstadt Teheran im Einsatz.

Das für die Region zuständige US-Kommando CENTCOM bestätigte die US-Angriffswelle. Die Attacken hätten um 2.15 Uhr Ortszeit im Iran begonnen und rund zwei Stunden angedauert. Dabei nahmen die US-Streitkräfte unter anderem Kommandozentralen, Drohnenlager und Küstenüberwachungsanlagen ins Visier, wie CENTCOM auf X mitteilte.

Erklärtes Ziel der USA ist es, den Iran zur Rechenschaft zu ziehen und die Bedrohung der Handelsschifffahrt durch die iranischen Revolutionsgarden zu verringern. Der Iran-Krieg war Anfang des Monats erneut eskaliert, nachdem Irans Streitkräfte Handelsschiffe in der Straße von Hormuz beschossen hatten. Am Donnerstagabend berichtete das iranische Gesundheitsministerium über 55 Tote seit Wiederaufnahme der Kämpfe im Juli.

Wie in den vorangegangenen Nächten reagierte der Iran mit Gegenangriffen. So wehrten die Streitkräfte in Kuwait nach eigenen Angaben erneut Raketen und Drohnen aus dem Iran ab. Die Bevölkerung des Emirats wurde aufgerufen, Sicherheits- und Schutzanweisungen zu befolgen. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim galten die Attacken einem Militärstützpunkt, der auch von der US-Luftwaffe genutzt wird.

Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Zudem meldete der Iran erneut Angriffe auf Bahrain und Jordanien. Während in Bahrain am Morgen die Sirenen läuteten, wie das Innenministerium in Manama mitteilte, lag für mögliche Angriffe in Jordanien zunächst keine Bestätigung vor.