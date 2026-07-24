Paris bittet EU wegen Bränden um Hilfe

Die Waldbrand-Situation in Frankreich wird immer dramatischer: Allein in der Region Nouvelle-Aquitaine im bei Touristen sehr beliebten Südwesten des Landes loderten in der Nacht auf Freitag zwei heftige Feuer, die nicht unter Kontrolle gebracht werden konnten. Knapp 30.000 Menschen mussten dort evakuiert werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gab bekannt, dass er die Europäische Union um Hilfe gebeten habe.

Frankreich stehe "unter hoher Spannung", erklärte Macron. Es sei die Auslösung des europäischen Zivilschutzmechanismus' beantragt worden. Frankreich werde damit "schnell" Hilfe aus anderen Ländern für die Brandbekämpfung aus der Luft bekommen."Wir werden bald auf Verstärkung zählen können", erklärte Macron im Onlinedienst X. Unter anderem sollten Löschflugzeuge und Schwerlast-Hubschrauber aus Kroatien, Portugal, Tschechien und der Slowakei die französischen Einsatzkräfte unterstützen.