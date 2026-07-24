Es rumort bei den Bauern

ÖVP-Bauernbund lässt die Muskeln spielen: Querschüsse bringen Koalition ins Schwitzen

In der Innsbrucker Brixner Straße vereinigt sich das geballte bäuerliche Gewicht mit Bauernbund und Landwirtschaftskammer. Beide personell eng miteinander verbundene Organisationen sprechen sich gegen die Baulandabgabe aus.
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Peter Nindler

Von Peter Nindler

Auf allen Ebenen machen VP-Bauern gegen Baulandabgabe mobil. Ein Jahr vor der Landtagswahl schert der ÖVP-Bauernbund bei einem zentralen schwarz-roten Regierungsvorhaben aus.

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