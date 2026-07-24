Es rumort bei den Bauern
VP-Bauernbund lässt die Muskeln spielen: Querschüsse bringen Tiroler Koalition ins Schwitzen
In der Innsbrucker Brixner Straße vereinigt sich das geballte bäuerliche Gewicht mit Bauernbund und Landwirtschaftskammer. Beide personell eng miteinander verbundene Organisationen sprechen sich gegen die Baulandabgabe aus.
© Axel Springer
Auf allen Ebenen machen VP-Bauern gegen Baulandabgabe mobil. Ein Jahr vor der Landtagswahl schert der ÖVP-Bauernbund bei einem zentralen schwarz-roten Regierungsvorhaben aus.
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