Paris bittet EU wegen Waldbränden um Hilfe, Spanien ruft „Notstand nationaler Tragweite“ aus

Die Waldbrandsituation in Frankreich und Spanien bleibt dramatisch. Frankreich sendet einen Hilferuf an Brüssel, Spanien ruft für die Hauptstadtregion Madrid und die nahe gelegene Provinz Ávila „Notstand nationaler Tragweite“ aus.

Die Waldbrand-Situation in Frankreich wird immer dramatischer: Allein in der Region Nouvelle-Aquitaine im bei Touristen sehr beliebten Südwesten des Landes loderten in der Nacht auf Freitag zwei heftige Feuer, die nicht unter Kontrolle gebracht werden konnten. Knapp 30.000 Menschen mussten dort evakuiert werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gab bekannt, dass er die Europäische Union um Hilfe gebeten habe.

Frankreich stehe "unter hoher Spannung", erklärte Macron. Es sei die Auslösung des europäischen Zivilschutzmechanismus' beantragt worden. Frankreich werde damit "schnell" Hilfe aus anderen Ländern für die Brandbekämpfung aus der Luft bekommen."Wir werden bald auf Verstärkung zählen können", erklärte Macron im Onlinedienst X. Unter anderem sollten Löschflugzeuge und Schwerlast-Hubschrauber aus Kroatien, Portugal, Tschechien und der Slowakei die französischen Einsatzkräfte unterstützen.

© JULIEN DE ROSA

Die Flammen bedrohten vor allem den Ort Lège-Cap-Ferret. Dieser zählt rund 8000 ständige Einwohner, im Sommer kommen aber tausende Touristen hinzu. In dem Ort seien bereits einige Häuser niedergebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Die Behörden hatten zuvor vorsorglich die Evakuierung von fast 20.000 Menschen in der Umgebung angeordnet. In der Nacht ordneten sie zudem die Räumung mehrerer Dörfer in der Nähe an.

Spanien ruft „Notstand nationaler Tragweite“ aus

Die Regierung in Spanien hat indes für zwei Regionen den "Notstand nationaler Tragweite" ausgerufen. Dieser gilt ab sofort für die Hauptstadtregion Madrid sowie in der nahe gelegenen Provinz Ávila, teilte das Innenministerium in der Nacht auf Freitag mit. Durch die Ausrufung des Notstands können mehr Mittel im Kampf gegen die Flammen mobilisiert werden. U.a. wird die Einsatzleitung automatisch in die Hände einer militärischen Kriseneinheit gelegt.

In den vergangenen Tagen sind in Spanien zahlreiche Brände ausgebrochen. Vor allem ein außer Kontrolle geratener Waldbrand westlich von Madrid besorgt Einsatzkräfte und Anrainer. Am Donnerstag wurde deshalb für 3500 Menschen eine Evakuierung angeordnet. Wie die Rettungskräfte am Donnerstag im Onlinedienst X mitteilten, wurden Warnmeldungen an die Bewohner der 60 Kilometer von Madrid entfernten Gemeinde Aldea del Fresno verschickt mit der Aufforderung, ihre Häuser vorsorglich zu verlassen. Die Bewohner sollten demnach in eine andere nahegelegene Ortschaft gebracht werden.

Damit sollen sie von einem außer Kontrolle geratenen Feuer in der Umgebung ferngehalten werden. Bereits am Mittwoch hatten die Behörden für Tausende Menschen in Gemeinden südwestlich der spanischen Hauptstadt wegen eines weiteren Brandes Evakuierungen verfügt. Aldea del Fresno liegt in unmittelbarer Nähe dieser Gemeinden. Deren Bewohner durften mittlerweile nach einer Entspannung der Lage größtenteils in ihre Häuser zurückkehren.

Ein auf X geteiltes Bild aus San Martín de Valdeiglesias, Madrid. © HANDOUT

Angesichts des Brandes in der Nähe von Aldea del Fresno seien 18 Feuerwehreinheiten zusammen mit Einsatzkräften der militärischen Katastrophenschutzeinheit UME im Einsatz, teilten die Rettungsdienste mit. Mehrere Straßen sind demnach weiter durch die Flammen abgeschnitten.

13 Tote in Provinz Almería

Die andalusische Provinz Almería war in diesem Monat von einem der folgenschwersten Waldbränden in Spaniens jüngerer Geschichte getroffen worden. 13 Menschen starben, 7000 Hektar Land brannten nieder.