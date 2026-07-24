Kommentar

Die Macht des Bauernbunds

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Ein Jahr vor der Landtagswahl meldet sich der Tiroler ÖVP-Bauernbund politisch lautstark zurück. Es geht nämlich um mehr als die Baulandabgabe, die sowieso keine Giftzähne mehr hat.

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