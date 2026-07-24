Liste Fritz kritisiert
Nach Millionenspritze für Schultz-Hotel: „Land schiebt einfach die Verantwortung ab“
Das 300-Betten-Hotel der Schultz Gruppe in Matrei ist bereits im Bau. Die Liste Fritz kritisiert die Förderung, die das Unternehmen von der Gemeinde bekam.
© Catharina Oblasser
Obwohl Matrei schwer verschuldet ist, förderte die Gemeinde das neue 300-Betten-Hotel der Schultz Gruppe mit einer Million Euro. Das geschah laut Gemeinderats-Protokoll auf Geheiß des Landes. Innsbruck bestreitet das, die Liste Fritz wirft dem Land unfaires Verhalten vor.
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