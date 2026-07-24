Trainings-Heimat in Erpfendorf
In Tirol an die Weltspitze? So geht es Österreichs größter Tennis-Hoffnung Schwärzler
Im Training feilt der 20-jährige Vorarlberger Joel Schwärzler noch an einigen Dingen, 2027 will er nach der Verfeinerung den Sprung in die Top 100 schaffen.
© gepa/Schönherr
Er war Nummer eins der Tennis-Weltrangliste der Junioren, gilt als Nachfolger von Dominic Thiem und stieg stark bei den Erwachsenen ein. Dann kam bei Joel Schwärzler (20) Sand ins Getriebe. Der soll jetzt in Tirol raus.
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