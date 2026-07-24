„Luzyahner-Sonderedition“
Kultkracherl trifft Comic-Kunst: Junger Innsbrucker gestaltet Spezial-Etiketten für Chabeso
Luzius Stemeseder ist stolz, dass Motive aus seinem Comic-Universum seit Kurzem „Chabeso g‘spritzt“-Flaschen zieren.
© Michael Domanig
Mit seinen handgezeichneten „Luzyahner“-Comics hat Luzius Stemeseder aus Innsbruck einen unverwechselbaren Science-Fiction-Kosmos geschaffen. Nun werden viele zum erstem Mal mit dieser Welt in Kontakt kommen: Für die Tiroler Getränkemarke Chabeso durfte Stemeseder eine Sonderedition Flaschenetiketten gestalten.
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