Kultkracherl trifft Comic-Kunst: Junger Innsbrucker gestaltet Spezial-Etiketten für Chabeso

Mit seinen handgezeichneten „Luzyahner“-Comics hat Luzius Stemeseder aus Innsbruck einen unverwechselbaren Science-Fiction-Kosmos geschaffen. Nun werden viele zum erstem Mal mit dieser Welt in Kontakt kommen: Für die Tiroler Getränkemarke Chabeso durfte Stemeseder eine Sonderedition Flaschenetiketten gestalten.