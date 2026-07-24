Erste Stellungnahme
„Bis hin zum Ausschluss“: ÖVP-Ethikrat empfiehlt Sanktionen gegen Walter Ruck
Walter Ruck will die Affäre um unangemessene Zitate, die ihm zugeschrieben werden, aussitzen: „Es gibt keinen einzigen, rechtlich relevanten Vorwurf.“
© GEORG HOCHMUTH
Die Affäre um den Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten und Wirtschaftsbund-Obmann Walter Ruck spitzte sich am Freitag zu. Der Ethikrat der ÖVP warf ihm eine Verletzung des ÖVP-Verhaltenskodex vor und forderte seinen Rücktritt. Am Abend tagte der Parteivorstand. Ruck wollte bleiben.
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