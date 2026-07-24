„Bis hin zum Ausschluss“: ÖVP-Ethikrat empfiehlt Sanktionen gegen Walter Ruck

Die Affäre um den Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten und Wirtschaftsbund-Obmann Walter Ruck spitzte sich am Freitag zu. Der Ethikrat der ÖVP warf ihm eine Verletzung des ÖVP-Verhaltenskodex vor und forderte seinen Rücktritt. Am Abend tagte der Parteivorstand. Ruck wollte bleiben.