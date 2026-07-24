Zwei Unfälle mit Straßenbahnen in Innsbruck: 88-jähriger Fußgänger erfasst

Innsbruck – Das Glas der Fahrerkabine ist gesprungen, ein Teil der roten Frontverkleidung liegt auf der Straße: Gleich zwei Unfälle mit Straßenbahnen haben sich am Freitag in Innsbruck ereignet.

Am Vormittag kollidierte am Leipziger Platz eine Straßenbahn mit einem Lkw. „Wir haben die Meldung um 10.05 Uhr erhalten“, heißt es vonseiten der Leitstelle Tirol. Zu dem Vorfall sei es beim städtischen Hallenbad im Bereich der Haltestelle gekommen. Verletzte gab es keine.

Ins Krankenhaus gebracht

Weniger glimpflich verlief der zweite Vorfall: Ein 88-jähriger Fußgänger wurde gegen 13.30 Uhr von einer Straßenbahn angefahren, als er die Technikerstraße überqueren wollte. Das berichteten die Leitstelle Tirol sowie die Polizei.