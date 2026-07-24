Zwei Unfälle mit Straßenbahnen in Innsbruck: Verletzte Person in Klinik eingeliefert

Innsbruck – Das Glas der Fahrerkabine ist gesprungen, ein Teil der roten Frontverkleidung liegt auf der Straße: Gleich zwei Unfälle mit Straßenbahnen haben sich am Freitag in Innsbruck ereignet.

Am Vormittag kollidierte am Leipziger Platz eine Straßenbahn mit einem Lkw. „Wir haben die Meldung um 10.05 Uhr erhalten“, heißt es vonseiten der Leitstelle Tirol. Zu dem Vorfall sei es beim städtischen Hallenbad im Bereich der Haltestelle gekommen. Verletzte gab es keine, heißt es.

Ins Krankenhaus gebracht

Weniger glimpflich verlief der zweite Vorfall: Eine Person wurde am frühen Nachmittag in der Technikerstraße von einer Straßenbahn angefahren. Das berichtete die Leitstelle Tirol auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung.