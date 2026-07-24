Franzose Halys nach Zweisatzsieg gegen Hanfmann im Kitzbühel-Finale

Der Franzose Quentin Halys steht im Finale des ATP-Turniers von Kitzbühel. Im Halbfinal-Duell zweier ungesetzter Tennisprofis setzte sich der 29-Jährige am Freitag gegen den Deutschen Yannick Hanfmann 6:4,7:6(2) durch. Halys hat bisher noch keinen Titel auf der Tour gewonnen. Im zweiten Halbfinale stehen einander der topgesetzte Kasache Alexander Bublik und der Argentinier Tomas Etcheverry gegenüber.

Halys stand in Kitzbühel zum insgesamt vierten Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale der ATP-Tour. Den Sprung ins Endspiel schaffte die Nummer 83 im aktuellen Ranking davor nur in Gstaad vor zwei Jahren. In Kitzbühel hat Halys bisher noch keinen Satz abgegeben. Hanfmann war 2020 in der Gamsstadt im Finale sowie 2022 und 2024 ebenfalls im Halbfinale gestanden.