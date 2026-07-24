Bezirkskrankenhaus Kufstein: Zwölf neue Elektro-Ladepunkte in Betrieb

Am Kufsteiner Bezirkskrankenhaus gibt es ab sofort zwölf neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Gemeinsam mit den Stadtwerken Kufstein wird das Angebot für Besucher und Personal erweitert.

Kufstein – Die zwölf neuen Ladepunkte am Bezirkskrankenhaus Kufstein bieten jeweils eine Ladeleistung von elf kW. Vier davon befinden sich im überdachten Bereich des Freiflächenparkplatzes. Sie stehen öffentlich zur Verfügung und dienen Besuchern während ihres Krankenhausaufenthalts. Acht weitere Ladepunkte wurden im kürzlich erweiterten Mitarbeiterparkhaus Nord installiert. Sie ermöglichen Beschäftigten, ihr E-Fahrzeug während der Arbeitszeit zu laden.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Marc Rappenecker, Projektleiter der Stadtwerke Kufstein, betont die Wichtigkeit der Kooperation: „Solche Projekte gelingen nur durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Gemeinsam mit dem Bezirkskrankenhaus Kufstein haben wir eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur geschaffen, die einen konkreten Nutzen für alle bietet.“