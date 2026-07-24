Am Bergisel ging sein Stern auf: Olympia-Held wurde erstmals Vater

Im vergangenen Winter ging der Skisprung-Stern von Ren Nikaido endgültig auf. Der 25-Jährige feierte beim Bergiselspringen in Innsbruck seinen ersten Weltcupsieg. Bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina räumte er einmal Silber und zweimal Bronze ab. In Oberstdorf flog er mit Japan zu Skiflug-WM-Gold und Bronze im Einzel.

Neben den sportlichen Höhenflügen gab es aber auch privat Grund zum Feiern. Nach der Hochzeit unmittelbar vor den Winterspielen gab Nikaido nun die Geburt seines ersten Kindes bekannt. „Wir haben ein neues Familienmitglied begrüßt“, schrieb er zu einem Foto der jungen Familie auf Instagram.

Zahlreiche Gratulationen von ehemaligen und aktuellen Wegbegleitern ließen nicht lange auf sich warten. (TT.com)