Gleichgewicht verloren: Arbeiter stürzte in Achenkirch über Böschung ab

Achenkirch – Ein 66-Jähriger musste am Freitagnachmittag nach einem Arbeitsunfall in Achenkirch in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Laut Polizei war der Mann gegen 14.50 Uhr damit beschäftigt, eine Wurzel oberhalb einer steilen Böschung neben einem Gebäude auszureißen. Dabei verlor er das Gleichgewicht.