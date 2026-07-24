66-Jähriger verletzt
Gleichgewicht verloren: Arbeiter stürzte in Achenkirch über Böschung ab
Achenkirch – Ein 66-Jähriger musste am Freitagnachmittag nach einem Arbeitsunfall in Achenkirch in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Laut Polizei war der Mann gegen 14.50 Uhr damit beschäftigt, eine Wurzel oberhalb einer steilen Böschung neben einem Gebäude auszureißen. Dabei verlor er das Gleichgewicht.
Der 66-Jährige stürzte etwa acht Meter über die Böschung bzw. über ein an der Böschung angebrachtes Solarpanel ab. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Angehörige setzten einen Notruf ab. (TT.com)