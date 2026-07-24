Seit zwei Jahren ohne Führerschein: Betrunkener Autofahrer in Going gestoppt

Going – Ohne Führerschein und mit Alkohol im Blut wurde am Mittwoch ein Autofahrer in Going erwischt. Gegen 12 Uhr führte die Polizei Schwerpunktkontrollen an der Loferer Bundesstraße durch. Dabei stellten die Beamten bei dem 40-Jährigen eine starke Alkoholisierung fest. Dem Mann wurde bereits 2024 der Führerschein abgenommen.