Bei Polizeikontrolle
Seit zwei Jahren ohne Führerschein: Betrunkener Autofahrer in Going gestoppt
Going – Ohne Führerschein und mit Alkohol im Blut wurde am Mittwoch ein Autofahrer in Going erwischt. Gegen 12 Uhr führte die Polizei Schwerpunktkontrollen an der Loferer Bundesstraße durch. Dabei stellten die Beamten bei dem 40-Jährigen eine starke Alkoholisierung fest. Dem Mann wurde bereits 2024 der Führerschein abgenommen.
Im Wagen des 40-Jährigen saßen außerdem seine Frau sowie sein achtjähriges Kind. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Autoschlüssel abgenommen. Eine Anzeige folgt. (TT.com)