Saudische Armee greift Houthi-Ziele im Jemen an

Saudi-Arabien hat Medienberichten der Houthi-Miliz zufolge die von den Houthi kontrollierte Hafenstadt Hodeidah im Westen des Jemen angegriffen. "Ein saudi-arabischer Angriff richtete sich gegen die Provinz Hodeidah", berichtete der Fernsehsender der Miliz, Al-Masirah, am Freitag. Einwohner der Stadt hörten Explosionen, ein Zeuge sagte, dass die Detonationen in der Nähe des Hafens zu hören waren.

Saudi-arabische Medien berichteten, dass die von Saudi-Arabien angeführte Koalition "militärische Stellungen der Houthi" angegriffen und Ziele zerstört habe, welche die Handelsschifffahrt bedrohten. Der Hafen von Hodeida sei nicht angegriffen worden, führte der Sender Al Arabiyah im Onlinedienst X weiter aus. Das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis erklärte später, seine Streitkräfte hätten Houthi-Stellungen angegriffen, die die Schifffahrt im Roten Meer bedrohten. Die Angriffe seien abgeschlossen.

Aus jemenitischen Sicherheitskreisen erfuhr die Nachrichtenagentur AFP, dass Ziele der Houthi getroffen worden seien. Die mit dem Iran verbundene Miliz teilte indes örtlichen Medienberichten zufolge mit, dass Einrichtungen der Telekommunikationsbehörde und der Insel Kamaran ins Visier genommen worden seien. Auf der Insel Kamaran sei eine Frau verletzt worden. Zudem sei ein Arbeiter in Hodeidah verletzt worden.

Zuvor war saudi-arabischen Staatsmedien zufolge ein Angriff auf ein Schiff erfolgt. "Das Schiff, das einem saudi-arabischen Unternehmen gehört, wurde heute während der Fahrt im Roten Meer angegriffen" und habe leichte Schäden am Rumpf erlitten, zitierten Staatsmedien einen Vertreter der Verkehrsbehörde. Das Schiff habe seine Fahrt fortgesetzt.