Harter Sparkurs notwendig
Schulden auf Rekord-Niveau: Tiroler Gemeinden zahlen mehr, als sie erhalten
Die Tiroler Gemeinden müssen sparen, damit sie finanziell über die Runden kommen. Die wirtschaftliche Lage bleibt jedoch weiter mehr als angespannt.
© Axel Springer
Gemeinden haben sich 2025 finanziell stabilisiert, dennoch steigt die Schuldenlast auf 1,540 Mrd. Euro. Und: Sie zahlen mehr ans Land und die Krankenhausverbände, als sie von Bund und Land für erbrachte Leistungen erhalten.
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