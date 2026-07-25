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Kommentar
Mit Vollgas zur nächsten Spritpreisbremse
Kommentarvon Alois Vahrner
Der kräftige Anstieg der Spritpreise setzt die Regierung unter Druck: Geht das Ölpreis-Hoch weiter, wird sie die eingemottete Spritpreisbremse wohl wider Willen reaktivieren müssen.
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