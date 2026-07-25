Kommentar

Mit Vollgas zur nächsten Spritpreisbremse

Alois Vahrner

Kommentarvon Alois Vahrner

Der kräftige Anstieg der Spritpreise setzt die Regierung unter Druck: Geht das Ölpreis-Hoch weiter, wird sie die eingemottete Spritpreisbremse wohl wider Willen reaktivieren müssen.

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