Kitzbühel im Klangrausch: Orgelakademie bringt Meister und Talente zusammen

Vom 26. Juli bis 2. August 2026 verwandelt sich Kitzbühel erneut in ein Zentrum der Orgelmusik. Die Veranstaltung bietet eine Woche voller Konzerte, Wettbewerbe und musikalischer Begegnungen mit internationalen Dozenten und Nachwuchstalenten.

Kitzbühel – Im Jahr 2018 wurde die Internationale Orgelakademie Kitzbühel wieder neu ins Leben gerufen. Dafür hatte sich Organisator Peggo Jöchl die Ausnahmepianistin Katharina Königsfeld ins Boot geholt. Der Erfolg gibt ihnen seither recht und die Akademie erfreut sich großer Beliebtheit. Heuer steht Kitzbühel von 26. Juli bis 2. August wieder eine Woche ganz im Zeichen der Orgel- und Klaviermusik. Es geht dabei nicht nur ums Lehren, sondern auch um Musik mit Herz und Seele.

Internationale Dozenten

Die künstlerische Leitung liegt in den Händen von Katharina Königsfeld. Sie wird dabei von zwei weiteren Koryphäen unterstützt: Hannfried Lucke, Vizerektor für Kunst der Universität Mozarteum Salzburg, und Matthias Maierhofer, Domorganist des Freiburger Münsters. Gemeinsam unterrichten sie Orgel und Klavier und prägen das musikalische Programm der Akademie.

Den feierlichen Auftakt bildet eine Orgelgala am 26. Juli um 18 Uhr. In der Stadtpfarrkirche Kitzbühel werden Katharina Königsfeld, Hannfried Lucke und Matthias Maierhofer gemeinsam an der Pirchner Orgel musizieren.

Maria Hofer Orgelwettbewerb

Ein Höhepunkt der Woche ist der Maria Hofer Orgelwettbewerb. Dieser findet am 30. Juli und am 1. August statt. Mit insgesamt 2900 Euro dotiert, besteht der Wettbewerb aus zwei Konzertrunden. Die erste Runde wird am 30. Juli um 20 Uhr an der großen Metzler Orgel in der Pfarrkirche Hopfgarten ausgetragen. Das Finale folgt am 1. August um 17 Uhr an der Pirchner Orgel in der Stadtpfarrkirche Kitzbühel. Das Publikum ist eingeladen, live dabei zu sein und neben der internationalen Jury einen eigenen Publikumspreis zu vergeben.

Ein weiteres besonderes Konzerterlebnis verspricht der Abend am Freitag, den 31. Juli. Um 20 Uhr präsentieren Katharina Königsfeld am Klavier sowie Hannfried Lucke und Matthias Maierhofer an der Orgel ein Konzert unter dem Motto „Alle Register“ in der Schlosshalle des Schlosshotels Kitzbühel.

Eintritt frei