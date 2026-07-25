Mit 20 Stichen genäht: Rad-Star Rubio gibt Tour nach heftigem Auto-Crash auf

Nach einem Crash in ein Begleitfahrzeug von Tadej Pogacars Team UAE gab der Kolumbianer Einer Rubio die Tour de France auf. Laut seines Teams Movistar musste der Rad-Profi mit 20 Stichen im Gesicht genäht werden, weitere Untersuchungen sollen noch folgen.

Wenige Kilometer vor dem Ziel musste der Fahrer des Wagens eine Vollbremsung tätigen und der dahinter fahrende Rubio krachte in das Auto. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, dass ein Fan auf die Straße gefallen war.