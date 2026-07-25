Ist es gestrig, mit Menschen reden zu wollen?

Bei Kritik an technischen Innovationen setzt es oft, gepaart mit mitleidsvollen Blicken, das Argument, dass bei der Einführung der Eisenbahn die Leute auch geglaubt haben, solche Geschwindigkeiten nicht zu überleben. Auf die Gefahr hin, als ein solch gestriger Simpel zu gelten, erlaube ich mir dennoch, nach mehreren unfreiwilligen Gesprächen mit Chatbots, deren Namen sich von „chat“ (englisch für „plaudern“) und „bot“ (Kurzform für „robot“) ableiten, Bedenken anzumelden.