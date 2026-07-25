Wertschätzung des Berufs
Innsbrucker Notärzte warnen: „Sind EU-Schlusslicht bei der Ausbildung von Sanitätern“
Tirol hat zwar ein vorbildliches Rettungsdienstgesetz, weil bei fast allen Einsätzen ein Notfallsanitäter mit an Bord ist. Die Qualität der Ausbildung muss aber angehoben werden, sagt der Bundesverband Rettungsdienst.
© Rita Falk
Notärzte, Bundesverband Rettungsdienst und Rotes Kreuz Tirol fordern dringend eine Reform der Sanitäter-Ausbildung, um das Notarztsystem und die Spitäler zu entlasten. Mit der mehrstufigen Qualifikation will man auch Ehrenamtliche nicht verlieren.
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