Kampf gegen Rechtsextremismus

Forderung nach Verbot und Erfolg vor Gericht: Im Clinch mit den Identitären und der FPÖ

Andreas Kranebitter und das Dokumentationsarchiv des Widerstands (DÖW) erstellen für die Regierung den Rechtsextremismusbericht.
© GEORG HOCHMUTH
Wolfgang Sablatnig

Von Wolfgang Sablatnig

Andreas Kranebitter, Leiter des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands, sieht in den Identitären eine faschistische Bewegung. Der Oberste Gerichtshof hält fest, dass sich das DÖW nicht als „pseudowissenschaftlich“ verunglimpfen lassen muss.

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