Kampf gegen Rechtsextremismus
Forderung nach Verbot und Erfolg vor Gericht: Im Clinch mit den Identitären und der FPÖ
Andreas Kranebitter und das Dokumentationsarchiv des Widerstands (DÖW) erstellen für die Regierung den Rechtsextremismusbericht.
© GEORG HOCHMUTH
Andreas Kranebitter, Leiter des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands, sieht in den Identitären eine faschistische Bewegung. Der Oberste Gerichtshof hält fest, dass sich das DÖW nicht als „pseudowissenschaftlich“ verunglimpfen lassen muss.
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