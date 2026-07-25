Preisverleihung am Montag
Portugals wichtigste Autorin: Lídia Jorge erhält den Österreichischen Staatspreis
Lídia Jorge 2014 im Original erschienener Roman „Die Stunde der Nelken“ liegt nun in deutscher Übersetzung vor.
© imago/Matsas/Lee/Opale Photo
Die portugiesische Schriftstellerin Lídia Jorge wird am Montag in Salzburg mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur ausgezeichnet. In ihrem Roman „Die Stunde der Nelken“ erinnert sie an eine Revolution ohne Blutvergießen – und fragt, was geschieht, wenn die Erinnerung daran an Kraft verliert.
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