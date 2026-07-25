Viel los auf den Straßen: Unfall sorgte für kilometerlangen Stau auf Brennerautobahn in Südtirol

Der Ferienreiseverkehr hat am Samstag auf den wichtigen Südrouten für lange Staus und viel Geduld bei den Autofahrern gesorgt. Besonders sind dabei die Karawanken-Autobahn in Kärnten und die Fernpassstrecke. Auf Südtiroler Seite der Brennerautobahn sorgt ein Unfall für einen massiven Stau.

Innsbruck – Starker Ferienreiseverkehr hat am Samstag auf den viel befahrenen Routen Richtung Süden für Staus und Kolonnenbildung gesorgt. Stauschwerpunkt war dabei die Karawanken Autobahn (A11), wo sich um 10 Uhr vor dem Karawankentunnel Autofahrende mehr als eine Stunde bei der Ausreise nach Slowenien gedulden mussten, berichtete die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Die Kolonnen standen sieben Kilometer weit zurück.

Fernpass als Tiroler Stau-Hotspot

In Tirol war einmal mehr die Fernpassstrecke (B179) die am meisten überlastete Straße. Am Vormittag musste man aufgrund von Blockabfertigung rund eine Stunde mehr einplanen. Auch auf der Inntalautobahn (A12) am Grenzübergang zu Deutschland kam es zu Verzögerungen von gut 15 Minuten.