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Die wichtigsten Begriffe
Verwirrung unterm Regenbogen: Was bedeuten die Abkürzungen LGBTIQ+ und Co eigentlich?
Dass die Regenbogenfahne ein Symbol der LGBTIQ+-Szene ist, wissen wohl die meisten. (Symbolfoto)
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