Rudern mit Haaland: Norwegen-Star drehte auf Hochzeit von Donnarumma auf

Norwegens Fußball-Star Erling Haaland hat auf der Hochzeit des italienischen Nationaltorwarts Gianluigi Donnarumma die Hochzeitsgesellschaft zum Rudern gebracht.

Auf der Party seines Manchester-City-Kollegen gab der 26-jährige Stürmer – wie nach norwegischen Erfolgen bei der WM – mit einer Trommel den Takt vor. Sowohl Haaland wie auch Donnarumma hatten bei der Ruder-Einlage sichtlich großen Spaß.

Andere Festgäste hatten sich dazu auf den Boden gesetzt und machten dann mit großer Begeisterung Ruder-Bewegungen. Ein Video zeigt, wie die Feiernden dabei „Ro“ rufen – so wie die norwegischen Fans in den Stadien bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada.

Das Fest zur Hochzeit des 27-jährigen Donnarumma und seiner langjährigen 29-jährigen Freundin Alessia Elefante fand in der Nähe der Gemeinde Fasano in der süditalienischen Region Apulien statt. Zuvor hatten die beiden auf dem Standesamt und in der Kirche San Giorgio Martire geheiratet. (APA, TT.com)