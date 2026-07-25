Neuer Anlauf
Umstrittener Geflügelhof in Obsteig: Auch ohne Widmung wird jetzt neues Bauverfahren gestartet
Hier sollte der geplante Geflügelstall für 1000 Puten enstehen. Zuletzt stand die Baustelle über Monate still.
© Alexander Paschinger
Der geplante Geflügelhof im Obsteiger Weiler Wald spaltet seit Jahren die Dorfgemeinschaft. Weil das Höchstgericht die Widmung zurückgewiesen hatte, ist dort ein „weißer Fleck“. Das ermöglichte dem Bauwerber eine neuerliche Einreichung. Die Anrainer bleiben kämpferisch.
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