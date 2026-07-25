Über 100.000 Euro Schaden: Einbrecher erbeuteten Kupferspulen aus Innsbrucker Museum

Unbekannte Diebe schlugen in der vergangenen Woche in einem Museum in Wilten zu. Die Täter entwendeten wertvolles Inventar, darunter mehrere Kupfergegenstände und hinterließen einen Schaden im sechsstelligen Eurobereich.

Der Einbruchdiebstahl in einem Museum im Innsbrucker Stadtteil Wilten beschäftigt seit Samstagmorgen die Polizei. Der Einbruch wurde gegen 8 Uhr morgens von einem Mitarbeiter bemerkt, dem eine eingebrochene Fensterscheibe auffiel.

Wie sich später durch die Ermittlungen der Polizei herausstellen sollte, hatten Diebe durch das eingeschlagene Fenster Zutritt zu den Ausstellungsräumen des Verkehrsmuseums verschafft, wie es die Polizei auf Nachfrage der TT formulierte.

Über 100.000 Euro Schaden

Die Beute der bislang unbekannten Täterschaft: „Vor allem viele Kupfergegenstände, darunter mehrere Kupferspulen“, so die Polizei. „Vor allem für den weiteren Verkauf interessant.“ Nach ersten Schätzungen der Ermittler ist der angerichtete Schaden beträchtlich und bewegt sich „im sechsstelligen Bereich“, also ein Schaden von mindestens 100.000 Euro.

Wann genau der Einbruch passierte, ist allerdings unklar. Da die Ausstellung keine durchgehenden Öffnungszeiten habe, sondern immer nur anlassbedingt geöffnet werde, könnte der Diebstahl auch schon ein paar Tage her sein, so die Polizei. „Zuletzt war jemand am vergangenen Samstag, dem 18. Juli vor 17 Uhr in dem Museum.“